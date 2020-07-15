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Хотела бы высказать благодарность сотруднику по обслуживанию юридических лиц отделения, расположенного по адресу: ул. Федосьино, 4 ... Полностью
Хотела бы высказать благодарность сотруднику по обслуживанию юридических лиц отделения, расположенного по адресу: ул. Федосьино, 4 ... Полностью
Добрый день! Банк "Открытие" офис №1 по адресу :г.Нефтеюганск 16 мкр. дом 1 - оценка ниже единицы, полнейшее ... Полностью
Добрый день! Банк "Открытие" офис №1 по адресу :г.Нефтеюганск 16 мкр. дом 1 - оценка ниже единицы, полнейшее ... Полностью
Хочу выразить огромную благодарность Руководителю группы продаж Гвасалия Жанне филиала Бинбанк на 1-й Тверской — Ямской улице дом 11. Отмечаю ее ... Полностью
Хочу выразить огромную благодарность Руководителю группы продаж Гвасалия Жанне филиала Бинбанк на 1-й Тверской — Ямской улице дом 11. Отмечаю ее ... Полностью
Выражаю благодарность всем сотрудникам отделения №4 в г. Севастополь. Особенно руководителю Тереховой Кристине. Обращался неоднократно, ... Полностью
Выражаю благодарность всем сотрудникам отделения №4 в г. Севастополь. Особенно руководителю Тереховой Кристине. Обращался неоднократно, ... Полностью
Обслуживались как юридическое лицо у ПОЛИНОЙ ЮЛИИ. Проявила себя с найлучшей стороны: все было сделано быстро, профессионально и очень ... Полностью
Обслуживались как юридическое лицо у ПОЛИНОЙ ЮЛИИ. Проявила себя с найлучшей стороны: все было сделано быстро, профессионально и очень ... Полностью
Банк - Открытие. Отделение Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, ул., Ленина, 59а. Обслуживающий персонал абсолютные хамы и ... Полностью
Банк - Открытие. Отделение Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, ул., Ленина, 59а. Обслуживающий персонал абсолютные хамы и ... Полностью
Мало того, что на весь Железнодорожный осталось одно отделение "СБЕРБАНКА", так там еще все бестолково устроено! Электронная очередь, а окошко ... Полностью
Мало того, что на весь Железнодорожный осталось одно отделение "СБЕРБАНКА", так там еще все бестолково устроено! Электронная очередь, а окошко ... Полностью
Добрый день! Очень медлительно по вкладам , чай чтоли попиваете сидите?! Сижу час уже , кто то второй. В зале 4 человека! Я просто ... Полностью
Добрый день! Очень медлительно по вкладам , чай чтоли попиваете сидите?! Сижу час уже , кто то второй. В зале 4 человека! Я просто ... Полностью
Проходила собеседование на должность ведущего специалиста в отделение в г. Ялта! Меня пригласили на собеседование в г.Симферополь... Полностью
Проходила собеседование на должность ведущего специалиста в отделение в г. Ялта! Меня пригласили на собеседование в г.Симферополь... Полностью
Мне в ЯР-банк довелось воспользоваться услугой хранилища перед покупкой машины после продажи старой. В наши дни большую сумму дома... Полностью
Мне в ЯР-банк довелось воспользоваться услугой хранилища перед покупкой машины после продажи старой. В наши дни большую сумму дома... Полностью
Когда покупал микроавтобус в кредит для коммерческого использования, выбрал банк Интеза, меня устроили условия. Тут и оформил... Полностью
Когда покупал микроавтобус в кредит для коммерческого использования, выбрал банк Интеза, меня устроили условия. Тут и оформил... Полностью
Кредитный отдел не компетентен. Больше кредит в Сбербанке брать не буду и никому не советую, обманывают нагло по процентам... Полностью
Кредитный отдел не компетентен. Больше кредит в Сбербанке брать не буду и никому не советую, обманывают нагло по процентам... Полностью
Обслуживанием доволен. Быстро. Удобно... Полностью
Обслуживанием доволен. Быстро. Удобно... Полностью
Очень разочарован обслуживанием в данном отделении. Совсем никакого уважения к клиентам. Для получения наличных пришлось... Полностью
Очень разочарован обслуживанием в данном отделении. Совсем никакого уважения к клиентам. Для получения наличных пришлось... Полностью