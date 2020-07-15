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Популярные новости

Все новости
4 июл Банк «Центр-инвест» – соискатель премии «Золотой Меркурий» 190
6 июл ВТБ и ГК «Инград» снизили ипотечную ставку в проектах с эскроу-счетами 97
6 июл ВБРР увеличивает сумму ипотеки с субсидированной ставкой 95
6 июл Вниманию клиентов: о режиме работы Филиалов, Дополнительных и Операционных офисов ЮниКредит Банка в июле 2020 г. 93
6 июл Дальневосточный банк начал прием заявок по программе кредитования бизнеса под 2 % 87
6 июл ДО «Энемский» временно приостанавливает обслуживание клиентов 87
6 июл В Примсоцбанке бизнес может бесплатно подключиться к интернет-банкингу 87
6 июл Объем средств под управлением ВТБ – Фонд Казначейский превысил 50 млрд руб. 85
6 июл Новые тарифы для физических лиц с 15.07.2020 85
6 июл C 18.07.2020 в системе «Интернет-банк Light» для вашего удобства будет изменена главная страница 84

Фоторепортажи

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Опубликован первый выпуск бюллетеня о рынке ипотечного кредитования
ЦБ России · 7 июл 21:01 37
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«Кубань Кредит» вошел в Топ-60 банков по объему активов
Кубань Кредит · 7 июл 19:24 35
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Серебряная монета "160-летие Банка России"(Развитие) 3 рубля
Севастопольский Морской банк · 7 июл 17:33 51

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Банки

Топ 100 банков
Имя
1.
Россельхозбанк
 43983
2.
Альфа-Банк
 41321
3.
РНКБ
 39027
4.
Восточный
 36479
5.
Сбербанк России
 36451

Отделения

Топ 100 отделений банков
Имя
1.
Санкт-Петербург, Колпино, просп. Ленина, 37
 1686
2.
Москва, ул. Корнейчука, д. 54
 1592
3.
Ярославль, просп. Октября, д. 74
 1574
4.
Нерюнгри, просп. Ленина, д. 12
 1554
5.
Дзержинск, бул. Победы, д. 2
 1521

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